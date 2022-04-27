В ГИМС Татарстана назвали самые частые причины гибели людей на воде

Купание пьяными и в необорудованных местах – самые частые причины гибели людей на воде. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

«В 70% случаев причиной гибели людей в водоемах становится купание в необорудованных местах. Еще одна причина – это падение людей, например, с лодок. Несчастье может случиться с человеком, если он, к примеру, потерял сознание, или находился в воде в нетрезвом виде», – добавил Венедиктов.

В пример Венедиктов привел случай, когда в Мензелинском районе республики спасатели обнаружили в реке тело 72-летнего рыбака. Не исключено, что мужчине стало плохо и он выпал из лодки в воду. Трагедии можно было избежать, если бы рыбак надел на себя спасательный жилет, добавил главный инспектор ГИМС РТ.