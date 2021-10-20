В ГИМС назвали основные причины гибели людей на водоемах Татарстана

Две основные причины гибели людей на водоемах Татарстана в этом году – купание в необорудованных местах и падение в воду с берега или с лодки. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам РТ Юрий Венедиктов.

Спикер отметил, что из-за купания в необорудованных местах за 2021 год в республике погибли 64 человека, что составляет 74% от общего количества утонувших в этом году. При этом 31 человек из них купался в состоянии алкогольного опьянения.

«Вторая причина гибели – в результате падения в водоем с берега, с лодки. Так, в текущем году по данной причине погибли 20 человек, что составляет 23% от общего количества погибших. Из них 4 человека погибли в результате падения с маломерных судов, при этом, в момент падения с лодок, все были без спасательных жилетов», – рассказал Венедиктов.

Он добавил, что на период межсезонья повышаются и риски происшествий с маломерными судами – ветер, порою шквалистый, волна, понижение температуры воды. Ежедневно температура воды уменьшается и при падении с маломерного судна возрастает риск гибели от переохлаждения.