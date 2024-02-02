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В гимназию на Минской в Казани пожарные прибыли после сработки сигнализации
Сегодня в пожарную охрану поступил вызов из гимназии №183 на Минской улице в Казани, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В здании школы сработала автоматическая пожарная сигнализация и администрация учебного учреждения эвакуировала 1300 учеников и 87 человек персонала. На место прибыли пожарные подразделения. Все помещения были проверены, признаков возгорания не обнаружено – вызов оказался ложным.
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