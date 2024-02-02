В гимназию на Минской в Казани пожарные прибыли после сработки сигнализации

Сегодня в пожарную охрану поступил вызов из гимназии №183 на Минской улице в Казани, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В здании школы сработала автоматическая пожарная сигнализация и администрация учебного учреждения эвакуировала 1300 учеников и 87 человек персонала. На место прибыли пожарные подразделения. Все помещения были проверены, признаков возгорания не обнаружено – вызов оказался ложным.