news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 2 февраля 2024 12:47

В гимназию на Минской в Казани пожарные прибыли после сработки сигнализации

Скопировать ссылку

Сегодня в пожарную охрану поступил вызов из гимназии №183 на Минской улице в Казани, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В здании школы сработала автоматическая пожарная сигнализация и администрация учебного учреждения эвакуировала 1300 учеников и 87 человек персонала. На место прибыли пожарные подразделения. Все помещения были проверены, признаков возгорания не обнаружено – вызов оказался ложным.

#мчс татарстана
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2