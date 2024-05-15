В гимназии №155 открыли музей народного писателя РТ Нурихана Фаттаха

В гимназии №155 в Казани заработал музей народного писателя Татарстана Нурихана Фаттаха. Желающих стать свидетелями этого торжественного события и выступить было настолько много, что открытие музея переросло в полноценное культурное мероприятие.

«Сегодня у нас в гимназии большое событие. Музей в память нашей выдающейся личности Нурихана аги в наших стенах — большая часть для нашей школы. Это также возлагает на нас большую ответственность», — заявил, приветствуя гостей праздника, директор гимназии Наиль Фазылов.

Он выразил благодарность Управлению образования города Казани за финансовую поддержку проекта. «Если бы не был решен финансовый вопрос, то у нашего музея были бы и недостатки», — отметил он.

«Мы ждали этого дня. На вечере памяти Нурихана аги Руфина апа (вдова писателя — прим. Т-и) вышла именно с этой идеей, представители интеллигенции даже собирали подписи. Всего за неполный год нам удалось воплотить эту идею в жизнь — огромное спасибо руководству школы!» — поздравила гимназию со знаменательным событием заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

«В школе №165 города Казани „Адымнар” есть музей Аяза Гилязова. В 12-й школе работает музей Туфана Миннуллина. Постепенно наши писатели занимают свое достойное место в школах. Может быть, для личностей такой величины стены школ и тесноваты. Пусть в будущем они перерастут в большие музеи!» — пожелала она.

«Мы живем в довольно сложное время, случаются [удары] природной стихии, возникают конфликты между странами. А мы с вами занимаемся добрыми делами — ведем человечество к свету, где есть книги», — поэтично высказался народный поэт Татарстана Зиннур Мансуров, который поздравил участников от имени Союза писателей РТ.

«Мы — народ с великой историей. На протяжении веков часть нашего наследия утрачена, часть сожжена, часть — украдена. Случаев искажения нашей истории тоже было много. И в 60-х годах прошлого столетия появился Нурихан Фаттах, который свою жизнь посвятил созданию исторических произведений на профессиональном уровне», — напомнил поэт.

Зиннур Мансуров также выразил обеспокоенность тем, что в «период, когда родной язык переживает сложные времена», может не оказаться продолжателей дела Нурихана Фаттаха, не появятся новые писатели на исторические темы. «Продолжатель Нурихана Фаттаха Вахит Имамов — здесь. А кто будет после него? Вся надежда на вас. Пусть этот музей станет центром, который взрастит это новое поколение», — высказал надежду народный поэт РТ.

Зиннур Мансуров передал слова поддержки от председателя Союза писателей Татарстана Ркаиля Зайдуллы и пообещал, что организация окажет помощь музею.

Заместитель главы Управления образования исполкома Казани Альберт Ахметов подчеркнул, что гимназия №155 — это одна из самых передовых школ в городе. Он поставил перед руководством учебного заведения задачу организовать в будущем научно-практическую конференцию имени Нурихана Фаттаха.

«Нурихан Фаттах всегда писал то, что думает, говорил то, что думает. Неправда, что он не общался с людьми, что был против власти. Он не был против, он просто работал и работал. Он знал, для кого трудится — он служил народу», — сказала вдова писателя Руфина Фаттахова и передала новые экспонаты для музея.

В открытии музея приняли участие артисты Камаловского театра Равиль Шарафеев, Дания Нуруллина, Зульфира Зарипова, артист Тинчуринского театра Зуфар Харисов, писатели Вахит Имамов, Зиннур Хуснияр, Эльмира Шарифуллина и другие. Известные люди поделились воспоминаниями, связанными с Нуриханом Фаттахом. Дания Нуруллина и Зуфар Харисов, игравшие когда-то в спектаклях по его произведениям, прочитали монологи из этих постановок.

Школьники подготовили театрализованный отрывок из произведения Нурихана Фаттаха «Итил суы ака торур». В ходе вечера также был показан отрывок из фильма, снятого по повести писателя «В мае сорок четвертого». После официальной части гости осмотрели музей, расположенный на третьем этаже гимназии.

Автор материала — Рузиля Мухаметова.