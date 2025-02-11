В нижнекамской гимназии №1 открыли мемориальную доску выпускнику – герою СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В нижнекамской гимназии №1 торжественно открыли мемориальную доску выпускнику-герою, погибшему в зоне СВО. Линара Сафина не стало 3 мая 2024 года. До последнего отважный боец оставался верным присяге и своей родине. Его подвиг сегодня является примером патриотизма, отваги и чести для подрастающего поколения. Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Линар Сафин награжден орденом Мужества посмертно.

Линар Сафин родился 1 апреля 1987 года. Часто шутил, был очень энергичным, смышленым ребенком. Любил творчество, занимался национальной борьбой. А когда было нужно, первым приходил на помощь, вспоминают его близкие. Одним из его самых любимых предметов в гимназии было ОБЖ, где изучали основы военной подготовки.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Был активным, всегда ходил в спортзал, со мной занимался в тире, участвовал во всех мероприятиях и слушался всегда», – рассказал классный руководитель Линара Асхат Шануров.

С 2005 года Линар Сафин проходил срочную службу во внутренних войсках в Москве. Далее старший сержант был командирован в Чеченскую Республику. В январе 2024 года он отправился в зону специальной военной операции. С особой гордостью, но и с болью в сердце рассказала о своем сыне мама героя Гулия Саетгараевна, которая одна с честью и достоинством воспитала настоящего мужчину.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Служил верностью, вытаскивал раненых бойцов. Благодарность ему от всей души, что он по зову сердца пошел Родину защищать», – поделилась родная сестра Линара Лейсан Пулатова.

Отважному воину не было суждено вернуться домой живым. Сегодня доска памяти, посвященная Линару Сафину, заняла свое место среди других героев-выпускников гимназии.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Линар Сафин вместе со своими товарищами – афганцами, чеченцами – в этих стенах будет принимать участие в воспитании каждого из вас. Каждый год будет провожать в большой жизненный путь», – обратился к школьникам военный комиссар Нижнекамска и района Газинур Ситдиков.

Почетное право открытия мемориальной доски было предоставлено сыну Линара. Рамазан, как и папа, родился 1 апреля. Сын героя решил продолжить путь, выбранный отцом. Рамазан учится в кадетской школе. Имеет звание ефрейтора.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«И сегодня от имени старшего поколения хотел бы поклониться и сказать спасибо семье, которая воспитала достойного защитника Отечества Линара. Действительно, они отдают самое дорогое, что есть у человека, – свою жизнь, чтобы здесь могли учиться радоваться, говорить на своем родном языке», – отметил советник главы района, председатель совета ветеранов Григорий Китанов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Возложить цветы к мемориалу пришли близкие и родные Линара, одноклассники, учителя, ветераны, представители администрации. Солдат России до последнего оставался преданным присяге, он погиб при исполнении воинского долга 3 мая 2024 года, когда до конца службы оставалось всего 12 дней.

Память бойца почтили минутой молчания.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой