В Гильдии риелторов Татарстана избрали нового президента

Новым президентом Гильдии риелторов Татарстана стала Анастасия Голяшева. Об этом сообщается на странице организации в социальной сети Instagram.

Общее собрание ассоциации прошло 4 февраля в Торгово-промышленной палате РТ. «Было принято много изменений», — отмечают в гильдии. В частности, речь идет о «новом составе совета комитетов».

Ранее гильдию возглавлял Андрей Савельев, генеральный директор ООО «Ваш надежный риелтор и НЛБ».

Анастасия Голяшева — руководитель агентства недвижимости «Татнед».