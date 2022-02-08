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Экономика
8 февраля 2022  17:00

В Гильдии риелторов Татарстана избрали нового президента

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Новым президентом Гильдии риелторов Татарстана стала Анастасия Голяшева. Об этом сообщается на странице организации в социальной сети Instagram.

Общее собрание ассоциации прошло 4 февраля в Торгово-промышленной палате РТ. «Было принято много изменений», — отмечают в гильдии. В частности, речь идет о «новом составе совета комитетов».

Ранее гильдию возглавлял Андрей Савельев, генеральный директор ООО «Ваш надежный риелтор и НЛБ».

Анастасия Голяшева — руководитель агентства недвижимости «Татнед».

#риелтор
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