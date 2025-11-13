news_header_top
Общество 13 ноября 2025 13:17

В Гильдии риелторов рассказали, кто чаще всего арендует жилье посуточно

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Преимущественно квартиры и дома посуточно арендуют молодые туристы: семьи, пары или компании друзей. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

«Так как посуточная аренда квартир или дома является альтернативой гостинице, то снимают ее люди, которые приезжают в другой город на неделю или на несколько дней. Чаще всего дома в аренду посуточно берут семьи, пары или компании друзей. В основном все арендаторы – молодые люди», – сказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что арендовать жилье посуточно могут не только туристы, но и граждане, которые приезжают в другой город в командировки.

«В зависимости от города, профиль может быть немного разный, но в основном посуточная аренда – это про туристический формат, для людей, которые приезжают посмотреть город на несколько дней», – резюмировал Апрелев.

