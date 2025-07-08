В Гильдии риелторов сообщили, когда квартиры перестанут дешеветь

В целом по стране активизации роста цен на жилье не стоит ожидать, пока ключевая ставка ЦБ не опустится минимум до 16%. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

Ранее сообщалось, что в июне 2025 года квартиры на «вторичке» в российских городах-миллионниках подешевели на 1,2% по сравнению с маем того же года. Сейчас стоимость 1 кв. м в готовых домах составляет, по данным аналитиков, 179 990 рублей.

«Пока каких-то серьезных оснований для возобновления существенного роста цен на жилье в России нет, потому что снижение ключевой ставки и снижение ставок по ипотеке не существенное, они остаются в любом случае заградительными. Для того, чтобы выросла какая-то активность на рынке жилья необходимо, как минимум, вернуться к уровню осени прошлого года, когда еще сохранялся уровень ключевой ставки, тогда она была на уровне 16%. И с моей точки зрения, пока вектор существенно не изменится, и ЦБ не произведет еще пару снижений ключевой ставки, возобновления какой-то активности на рынке ожидать сложно. В связи с этим какого-то тренда на увеличение цен сделок тоже не будет наблюдаться», – сказал собеседник агентства.

Он допустил, что темпы снижения цен предложения на жилье могут замедлиться. Однако если говорить о реальных ценах сделок, то при отсутствии спроса, поддержанного ипотекой, на вторичном рынке ожидать пока не приходится какой-то активизации.

«Активизация (роста цен – прим. Т-и) может произойти, но в том случае, если будет нарастать инфляция. Тогда люди начнут снимать деньги с депозитов и направлять денежные средства, в том числе на покупку недвижимости. Однако на сегодняшний день этого не наблюдается и цели, поставленные ЦБ, пока достигаются. В связи с этим, я ожидаю роста активности в августе-сентябре, если Центробанк продолжит снижение ключевой ставки», – резюмировал Апрелев.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев говорил, что ключевая ставка ЦБ может опуститься до 16% уже к концу 2025 года. Он также спрогнозировал ставку Центробанка на 2026-й.