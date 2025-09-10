news_header_top
Экономика 10 сентября 2025 01:01

Риелтор Апрелев поделился рекомендациями по покупке гаража и парковочного места

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При выборе гаража или парковочного места нужно сперва определиться с целью покупки и изучить, как организован доступ к объекту. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

«Если вы хотите поставить машину только на зиму – это одна задача. Тогда следует обратить внимание на стоимость, безопасность и наличие возможности зарядить аккумулятор, чтобы потом запустить автомобиль. Если вы планируете постоянно пользоваться машиной, то в этом случае обращайте внимание на возможность круглосуточного доступа», - сказал собеседник агентства.

Не стоит игнорировать степень обеспечения безопасности на потенциальном объекте.

«Нужно посмотреть, как организована пожарная безопасность, потому что когда речь идет, например, о многоуровневой парковке, то там должна быть вытяжка, видеонаблюдение», - подчеркнул спикер.

Также эксперт рекомендует обратить внимание и на другие критерии, например, степень близости к дому и наличие всех необходимых документов

«Если вы планируете постоянно пользоваться машиной, то выбирайте объект поближе к дому. Причем учитывайте, что если у вас квартира в собственности – это одна история, а если вы арендуете – другая. Проверьте правообладателя парковочного места или гаража, отсутствие претензий третьих лиц и корректность заключения договора: как оплачиваются коммунальные расходы, наличие иных затрат, вопросы страхования», – резюмировал Апрелев.

