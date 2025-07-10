Татарстан войдет в число регионов, где раньше других начнет дорожать жилье – риелтор

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В Татарстане, Санкт-Петербурге и Москве раньше всех возобновится рост цен на жилье. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

Ранее сообщалось, что в июне 2025 года квартиры на «вторичке» в российских городах-миллионниках подешевели на 1,2% по сравнению с маем того же года. Сейчас стоимость 1 кв. м в готовых домах составляет, по данным аналитиков, 179 990 рублей.

«В Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане все-таки рынок недвижимости более динамичный. Это связано с тем, что в этих регионах присутствует платежеспособное население, зарплаты растут, а там, где заработные платы существенно растут, реакция на изменения на рынке более динамичная. Если в определенных регионах существенно растет средняя зарплата, то именно в этих регионах в первую очередь возобновится рост цен, но только после оживления рынка», – сказал он.

Собеседник агентства добавил, что активизация роста цен на жилье в целом по России может произойти в августе-сентябре 2025 года, если Центробанк продолжит снижение ключевой ставки.