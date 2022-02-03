В ГИБДД Татарстана предупреждают водителей об опасности метели

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки на территории Татарстана ожидаются сильная метель снегопад, ветер порывами до 17 м/с и ухудшение видимости, на дороге возможна гололедица.

В связи с ухудшением погодных условий в Госавтоинспекции РТ напоминают водителям, что непогода может быть очень опасна. В ближайшие сутки желательно отложить поездки за пределы населенных пунктов. На трассе выбирать безопасную скорость движения, не совершать резких и необдуманных маневров. Необходимо пристегиваться ремнями безопасности и перевозить пассажиров, пристегнутых ремнями безопасности. Детей в авто перевозить только в автокреслах.

«Госавтоинспекция Татарстана напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и призывает участников дорожного движения быть крайне внимательными и осторожными», – отметили в ГИБДД.