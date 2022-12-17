В ГИБДД Татарстана объяснили, где жители новых регионов могут зарегистрировать авто

В Госавтоинспекции Татарстана рассказали, где россияне, а также иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей на день их принятия в состав РФ или ранее постоянно проживавшие на указанных территориях и выехавшие в Россию, могут в Татарстане получить права и зарегистрировать автомобиль.

Данные услуги предоставляются только в двух подразделениях Госавтоинспекции Казани. Зарегистрировать траспортное средство можно в отделении № 1 отдела ТН и РАС Госавтоинспекции УМВД России по Казани по адресу: Оренбургский тракт, дом № 5. Режим работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00, в субботу и в воскресенье с 8.00 до 17.00. С часам до двух дня перерыв на обед. Телефон для справок: 8-843-533-37-62, 533-37-59.

Получить права можно в экзаменационном отделе Госавтоинспекции Казани в доме №10 по улице Модельная. Отдел работает в понедельник с 8.00 до 20.00, со вторника по пятницу с 8.00 до 17.00, по субботам с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, воскресенье выходной. Телефон для справок: 8-843-278-54-68, 278-54-58.