В ГИБДД Татарстана напомнили, как применять автокресло, чтобы ребенок избежал травм в ДТП

В республиканской Госавтоинспекции напоминают водителям, как правильно перевозить детей в автомобиле.

Согласно ПДД, ребёнок до семи лет должен перевозиться в машине в автокресле, подходящем ему по росту и весу. До одного года ребёнок должен сидеть спиной по направлению движения, старше года – уже можно лицом.

«Детей от 7 до 11 лет допускается перевозить сзади не только в детских креслах, но и с использованием штатных ремней безопасности. На переднем сиденье автомобиля ребенок этого возраста должен обязательно находиться в автокресле. При этом Госавтоинспекция настоятельно рекомендует использовать детское удерживающее устройство при перевозке детей в легковом автомобиле и на заднем сиденье до 12 лет», – сообщил начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по РТ Рамиль Ахтамзянов.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

На сегодняшний день автокресло является самым эффективным средством предотвращения детского травматизма в ДТП.

В Госавтоинспекции привели примеры, когда водители перевозили детей без автокресла, при этом грубо нарушали правила дорожного движения: выезжали на встречку, проезжали светофор на красный или превышали скорость.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

«Вопиющий случай произошел в Альметьевском районе 29 июня 2021 года. Нетрезвый водитель, будучи лишенным права управления перевозил ребенка без детского удерживающего устройства и совершил ДТП. В результате происшествия его двухлетний пассажир от полученных травм погиб», – напомнил Рамиль Ахтамзянов.

Еще одна авария произошла в декабре прошлого года в Пестречинском районе республики. Водитель легкового авто превысил скорость, вылетел в кювет и въехал в дерево. В результате ДТП пострадали двое детей, которые перевозились в машине без автокресла.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

В ГИБДД также напомнили, что штраф за нарушение перевозки детей в авто – 3 тысячи рублей, для должностных лиц – 25 тысяч рублей, для юрлиц – 100 тысяч рублей.

«В продаже есть автокресла, которые совмещают в себе функции сразу нескольких групп. Они удобны при переходе от одной группы к другой, когда малыш из одного кресла уже вырос, а другое ему еще слишком велико. Покупка такого универсального детского сиденья экономит средства», – сообщил Рамиль Ахтамзянов.

Госавтоинспекция призывает водителей не экономить и со всей серьёзностью подойти к вопросу перевозки детей в авто.