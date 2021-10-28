В ГИБДД РТ рассказали, каким образом будут предоставлять услуги в нерабочие дни

С 30 октября по 7 ноября Указом Президента РФ по всей стране установлен период нерабочих дней. В связи с этим в эти дни республиканская Госавтоинспекция примет дополнительные меры, чтобы минимизировать личное общение между посетителями и работниками во время предоставления различных услуг.

Регистрация авто, прием экзаменов и выдача прав будут проходить только по предварительной записи через портал Госуслуг. Выдача разрешения на изменение конструкции машины в электронном виде будет проходить, как и раньше: заявки подаются по электронной почте на специально созданный адрес.

Выдача различных свидетельств, касаемых автомобиля, будет осуществляться по предварительной записи по телефону.

В период нерабочих дней при необходимости могут быть изменены графики экзаменов на права. При этом кандидаты в водители с повышенной температурой не будут допускаться к сдаче.

Исключено направление людей в подразделения ГИБДД для рассмотрения дел об административных нарушениях, если можно принять решение непосредственно на месте нарушения. Нахождение людей в служебных авто ГИБДД и стационарных постов ДПС – минимизировано.

Если все же человека необходимо отправить в подразделение Госавтоинспекции, то будет назначаться конкретная дата и время явки. Прием будет проходить через специальные окна, все сотрудники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, а помещения – подвергаться санобработке.