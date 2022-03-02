В ГИБДД РТ объяснили, как световозвращающие элементы спасают жизни пешеходов

В темное время суток пешехода на дороге почти не видно, но благодаря световозвращающим элементам его становится намного проще заметить. Яркое световое пятно привлечет внимание водителя, и он вовремя заметит человека на дороге.

Такие элементы отражают свет фар, главное их преимущество – снижение числа ДТП в темное время суток с участием пешеходов.

Как показывают исследования, в темноте водитель авто с включенным ближним светом заметит пешехода максимум в 50 метрах, с дальним светом – в 100 метрах. Однако если у пешехода на одежде есть световозвращающий элемент, то такое расстояние с ближним светом возрастает до 200 метров, с дальним – до 350 метров.

Госавтоинспекция Татарстана также напоминает, что, согласно ПДД, переход дороги или движение по обочине вне населенных пунктов в темное время суток без световозвращающих элементов влечет для пешехода штраф 500 рублей или предупреждение. Также эти элементы должны использовать водители, которые решили остановиться на дороге в условиях темноты.

В ГИБДД напомнили, что использование световозвращающих элементов тем не менее не дает преимущества в движении. Прежде чем переходить дорогу, пешеход должен убедиться в собственной безопасности.