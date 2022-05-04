news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
4 мая 2022  11:01
Павел Климчак

Почти два часа стояли трамваи из-за вылетевшего на пути автобуса в Казани

news_top_970_100

Сегодня утром в социальных сетях появились видео с вылетевшим на трамвайные рельсы автобусом в Казани. Из-за случившегося на улице Баки Урманче скопилась большая пробка с трамваями.

Как рассказали «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, ДТП произошло около семи часов утра. Автобус ехал из парка в сторону конечной остановки.

«Водитель не справился с управлением и совершил наезд на трамвайные пути. Автобус был пустой, в ДТП никто не пострадал», – рассказали в ГИБДД.

В МУП «Метроэлектротранс» сообщили корреспонденту агентства, что в общей сложности трамваи простояли 1 час 40 минут из-за автобуса на путях. Сейчас движение вновь восстановлено.

#автобус #Трамвайные пути
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100