Почти два часа стояли трамваи из-за вылетевшего на пути автобуса в Казани

Сегодня утром в социальных сетях появились видео с вылетевшим на трамвайные рельсы автобусом в Казани. Из-за случившегося на улице Баки Урманче скопилась большая пробка с трамваями.

Как рассказали «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, ДТП произошло около семи часов утра. Автобус ехал из парка в сторону конечной остановки.

«Водитель не справился с управлением и совершил наезд на трамвайные пути. Автобус был пустой, в ДТП никто не пострадал», – рассказали в ГИБДД.

В МУП «Метроэлектротранс» сообщили корреспонденту агентства, что в общей сложности трамваи простояли 1 час 40 минут из-за автобуса на путях. Сейчас движение вновь восстановлено.