В ГИБДД рассказали, как будут работать казанские подразделения в майские праздники

Госавтоинспекция Казани сообщила о режиме работы подразделений ведомства в выходные и праздничные дни с 30 апреля по 10 мая.

Так, районные отделения ГИБДД Казани на Айдарова, 24, Иовлева, 1/9, Хади Такташа, 73 и Мамадышском тракте, 8 работают следующим образом:

30 апреля – по графику приема граждан;

1, 2, 3 мая – выходные, прием не будет осуществляться;

4, 5, 6 мая – по графику приема граждан;

7, 8, 9, 10 мая – выходные, прием не будет осуществляться.

У отделов технадзора и регистрации авто на Оренбургском тракте, 5 и Тэцевской, 5 следующий режим работы:

30 апреля и 1 мая– с 8.00 до 17.00;

2, 3 мая – с 8.00 до 18.00;

4, 5, 6, 7, 8 мая – с 8.00 до 17.00;

9 и 10 мая – с 8.00 до 18.00.

Также изменится режим работы в пунктах регистрации авто, которые расположены в автосалонах «ТрансТехСервиса» на Декабристов, 96 и проспекте Победы, 194 и в «КАН-Авто» на Сибирском тракте, 48 и Оренбургском тракте, 209б.

В «ТТС» пункты регистрации будут работать следующим образом:

30 апреля и 7 мая – с 9.00 до 15.00 (без обеда);

4, 5, 6 мая – по графику приема граждан;

1-3 и 8-10 мая – выходные дни, пункты не будут работать.

В «КАН-Авто»:

30 апреля и 1 мая – с 10.00 до 19.00;

2 мая – с 14.00 до 20.00;

3, 4, 5 и 6 мая – с 10.00 до 20.00;

7 и 8 мая – с 10.00 до 19.00;

9 мая – выходной, пункт не будет работать;

10 мая – с 10.00 до 20.00.

Экзаменационные отделы Госавтоинспекции на Модельной и Актайской будут работать все дни, как обычно. Пункт регистрации в филиале ГБУ «МФЦ» на проспекте Победы, 214 с 30 апреля по 10 мая будет работать только три дня – 4, 5 и 6 мая.

ГИБДД Казани напоминает, что вы можете заранее спланировать свой визит в подразделения Госавтоинспекции, записавшись на портале Госуслуг.