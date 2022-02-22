В ГИБДД рассказали, как будут работать казанские отделения в праздничные дни

В Госавтоинспекции Казани рассказали, как будут работать столичные подразделения в предстоящие праздничные дни. Так, отделения по адресам: Айдарова, 24, Иовлева, 1/9, Хади Такташ, 73 и Мамадышский тракт, 8 – будут работать следующим образом:

22 февраля – с 8.00 до 17.00;

23 февраля – прием граждан не осуществляется;

5 марта – с 8.00 до 17.00;

с 6 по 8 марта – прием не осуществляется.

Отделы технадзора и регистрации авто на Оренбургском тракте, 5 и Тэцевской, 5 будут работать все праздничные дни в обычном режиме.

Пункты регистрации авто, которые расположены в автосалонах «ТТС» и «КАН-Авто», также будут работать с небольшими изменениями.

Отделение в салоне «ТТС» на Декабристов, 96:

22 и 23 февраля – работает в обычном режиме;

с 6 по 8 марта – прием не осуществляется.

Пункт в салоне «ТТС» на проспекте Победы, 194:

с 18 февраля по 28 февраля – прием не осуществляется по техническим причинам;

с 6 по 8 февраля – прием также не осуществляется.

Отделения регистрации авто в салонах «КАН-Авто» по адресам Сибирский тракт, 48 и Оренбургский тракт, 209б работают все праздничные дни в обычном режиме.

В прежнем режиме также будет проходить работа и прием в экзаменационном отделе на Модельной, 10 и Актайской, 2.

Пункт регистрации в МФЦ по адресу проспект Победы, 214 будет работать следующим образом:

22 февраля – в обычном режиме;

23 февраля – прием не проводится;

5 марта – с 9.00 до 15.00;

с 6 по 8 марта – прием не проводится.

«Госавтоинспекция Казани напоминает, что спланировать свой визит заранее и существенно сэкономить время при посещении регистрационных и экзаменационного подразделений можно, воспользовавшись онлайн-сервисом на портале gosuslugi.ru», – сообщил начальник отдела Госавтоинспекции Казани Игорь Новиков.