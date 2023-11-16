В ГИБДД попросили водителей Казани быть осторожными в непогоду в ближайшие выходные

По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Казани ожидается ухудшение погодных условий.

В связи с этим республиканская Госавтоинспекция призывает всех водителей быть особенно осторожными за рулем при непогоде, а также соблюдать правила дорожного движения.

Водителям необходимо уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин и чистоте номерных знаков. Вся оптика должна быть в рабочем состоянии.

Как сообщают в ведомстве, следует увеличить дистанцию между транспортными средствами, избегать внезапных торможений, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям.

В Госавтоинспекции отметили, что пешеходы должны иметь световозвращающие элементы и обеспечить их видимость водителями. Быть внимательным на дороге необходимо каждому участнику дорожного движения, напомнили в ГИБДД.