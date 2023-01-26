В ГИБДД напомнили казанцам об уголовной ответственности за повторную пьяную езду

В случае, если водитель машины, трамвая или другого транспортного средства, у которого уже имеется административное наказание за пьяное вождение или за отказ от медосвидетельствования, будет вновь задержан в нетрезвом виде, он будет привлечен к уголовной ответственности, напоминает Госавтоинспекция Казани.

Речь идет о статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Врио командира полка ДПС Госавтоинспекции Казани Дамир Мингазов привел пример, как 15 января 2023 года в девять часов вечера на Литвинова сотрудники ДПС остановили Skoda. Машиной управлял нетрезвый 41-летний водитель.

В процессе проверки инспекторы выяснили, что ранее этот водитель уже привлекался к административной ответственности за управление авто в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили в отдел полиции, а автомобиль – на специализированную стоянку. В итоге в отношении водителя возбудили уголовное дело.

Кроме того, тоже 15 января 2023 года, у дома №19 по улице Ильича, сотрудники ДПС остановили «Ладу», за рулем которой сидел нетрезвый 31-летний водитель. На месте правоохранители, воспользовавшись оперативно-справочными учетами, выяснили, что в сентябре 2018 года мужчина был осужден за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.

После того, как срок лишения права управлять авто истек, в сентябре 2021 года он был повторно осужден по той же статье, а 15 января на него составили административные материалы за управление незарегистрированным авто, управление авто без документов на ТС и за неисполнение обязанности по обязательному страхованию гражданской ответственности.

Машину забрали на специальную стоянку, а в отношении нарушителя 24 января возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

ГИБДД Казани напоминает, что данная статья, по первой и второй частям, предусматривает штрафы от двухсот до пятисот тысяч рублей, обязательные работы на срок до трех лет, исправительные работы на срок до двух лет, а также принудительные работы на срок до трех лет.

Кроме того, нарушитель может получить ограничение свободы на срок до трех лет, и даже на шесть лет свободы лишится.

Госавтоинспекция Казани призывает всех участников дорожного движения не нарушать ПДД и быть предельно внимательными на дорогах.