В ГИБДД Москвы призвали как можно быстрее запретить езду на электросамокатах детям

Следует как можно скорее запретить детям до 18 лет ездить на электросамокатах, заявил замначальника УГИБДД ГУМВД России по Москве Евгений Логиновский.

По его мнению, следует исключить возможность использования СИМ лицами, которые не достигли совершеннолетнего возраста.

Логиновский отметил, что за 10 месяцев этого года произошло 805 ДТП с СМИ, более 200 из которых случились в октябре. Он добавил, что за этот период случилось 271 ДТП на СИМ с участием детей и 213 из них – с детьми младше 16 лет.