В ГИБДД Казани рассказали, когда можно будет зарегистрировать авто в праздники

Госавтоинспекция Казани опубликовала график работы в предпраздничные и праздничные дни.

Так отделы технического надзора и регистрации автомототранспортных средств на Оренбургском тракте и на улице Тэцевская 4,5 и 6 ноября будут работать на час меньше – с 8.00 до 17.00.

Пункты регистрации автомототранспортных средств в автосалонах «ТТС» на улице Декабристов и проспекте Победы 5 ноября работать не будут, а 6 и 7 ноября – по графику выходного дня.

Пункт регистрации в МФЦ в доме №214 по проспекту Победы 4 и 5 ноября будет закрыт, а 6 и 7 работает по графику выходного дня.

«Спланировать свой визит заранее и существенно сэкономить время при посещении регистрационных и экзаменационного подразделений можно, воспользовавшись online-сервисом на портале gosuslugi.ru», – пояснил начальник отделения регистрации ОТН и РАС ГИБДД УМВД России по Казани Ильдус Батраев.