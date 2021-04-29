В ГИБДД Казани рассказали, как будут работать подразделения в майские праздники

Районные подразделения ГИБДД, расположенные по адресам: ул. Айдарова д. 24, ул. Иовлева д. 1/9, Хади Такташа д. 73 и Мамадышский тракт д. 8 будут отдыхать 2 и 9 мая. Режим работы 1,3,8 и 10 мая будет с 8.00 до 12.00. 4,5,6 и 7 мая – с 8.00 и до 17.00 с двухчасовым пеерывом на обед (с 12.00 до 14.00).

Экзаменационные отделы, расположенные в доме № 10 по улице Модельная и в доме № 5 по Актайской также не будут работать 2 и 9 мая. В остальные дни прием будет осуществляться в обычном режиме.

Зарегистрировать автомобиль мо;но будет ежедневно с 8.00 до 18.00 в отделениях № 1 на Оренбургском тракте и №2 на Тэцевской. В двух автосалонах КАН Авто (На Сибирском и Оренбургском трактах) также можно будет поставить автомобиль на учет все праздничные и выходные дни, кроме 9 мая.

Регистрация в салонах ТТС на проспекте Победы не будет осуществляться 2,3,9 и 10 мая. В остальные дни режим работы обычный.

