В ГИБДД Казани рассказали, как будут работать отделения в Курбан-байрам

В Госавтоинспекции Казани сообщили о режиме работы отделов технадзора и регистрации транспортных средств во время празднования курбан-байрама. Об этом «Татар-информу» рассказал начальник отделения регистрации ОТН и РАС ГИБДД УМВД России по Казани Ильдус Батраев.

Так, отдел технического надзора и регистрации автомототранспортных средств на Оренбургском тракте и на улице Тэцевская будут работать в обычном режиме. Также для посетителей будут открыты отделы регистрации в автосалонах «КАН-авто» на Сибирском и Оренбургском трактах, а также на улицах Декабристов и проспекте Победы.

«Пункт регистрации в филиале ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», который находиться в доме №214 по проспекту Победы 9,10 и 11 июня прием граждан осуществляться не будет», – пояснил Ильдус Батраев.

В ГИБДД напомнили, что записать на прием заранее и спланировать свой визит можно, воспользовавшись сервисом на портале госуслуг.

