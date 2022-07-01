news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
1 июля 2022  11:05
Полина Шевчук

В ГИБДД Казани рассказали, как будут работать отделения в Курбан-байрам

news_top_970_100

В Госавтоинспекции Казани сообщили о режиме работы отделов технадзора и регистрации транспортных средств во время празднования курбан-байрама. Об этом «Татар-информу» рассказал начальник отделения регистрации ОТН и РАС ГИБДД УМВД России по Казани Ильдус Батраев.

Так, отдел технического надзора и регистрации автомототранспортных средств на Оренбургском тракте и на улице Тэцевская будут работать в обычном режиме. Также для посетителей будут открыты отделы регистрации в автосалонах «КАН-авто» на Сибирском и Оренбургском трактах, а также на улицах Декабристов и проспекте Победы.

«Пункт регистрации в филиале ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», который находиться в доме №214 по проспекту Победы 9,10 и 11 июня прием граждан осуществляться не будет», – пояснил Ильдус Батраев.

В ГИБДД напомнили, что записать на прием заранее и спланировать свой визит можно, воспользовавшись сервисом на портале госуслуг.
 

#ГИБДД Казани #регистрация автомобиля #курбан-байрам
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100