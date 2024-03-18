В ГИБДД Казани назвали самые «аварийные» районы города

В Госавтоинспекции Казани подвели итоги аварийности на дорогах столицы за январь-февраль 2024 года. Больше всего аварий произошло в Советском районе.

По данным статистики дорожной полиции, в этом районе за два месяца было зарегистрировано 1768 ДТП. Второе место в списке «аварийных» районов занимает Приволжский район, где произошло 1333 ДТП, далее Вахитовский - 975, Ново-Савиновский - 773, Кировский - 608, Авиастроительный - 481 и Московский, где за январь-февраль настоящего года произошло 425 ДТП.

Всего, по данным ведомства, за 2 месяца этого года в Казани произошло 7713 ДТП, в которых 5 человек погибли, а 280 получили ранения и увечья.