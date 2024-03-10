В ГИБДД Казани назвали основные причины ДТП с участием пешеходов

Халатность на дорогах как со стороны водителей, так и пешеходов приводит к печальным последствиям, отмечают в Госавтоинспекции Казани. Сотрудники ведомства назвали основные причины ДТП с участием пешеходов.

Самые частые нарушения, которые допускают горожане – это переход проезжей части в неположенном месте, не глядя по сторонам. В ведомстве также отметили, что зачастую пешеходы, видя, что первый ряд автомобилей их пропускают, переходят дорогу, не убедившись в том, что машины в соседних рядах тоже останавливаются.

ГИБДД советует водителям не игнорировать знак «Пешеходный переход», снижать скорость на перекрестках и пешеходных переходах и при совершении поворотов уступать дорогу пешеходам, которые переходят дорогу на разрешающий сигнал светофора.