Вооруженные силы Украины находятся в патовой ситуации из-за изнеможения солдат и нехватки снарядов. Об этом в эфире канала Welt заявил журналист Пауль Ронцхаймер.

К таким выводам он пришел после общения с украинскими военнослужащими.

«Я должен сказать, что это крайне драматичная ситуация, — подчеркнул Ронцхаймер. — Я поговорил с солдатами на фронте, вчера и сегодня я также поговорил с генералами, политиками. Такую мрачную ситуацию, как в эти дни, я редко видел».

По его словам, многие солдаты ВСУ находятся на передовой по два года без каких-либо выходных. Осложняет ситуацию и дефицит снарядов.

Журналист добавил, что ВС России постоянно продвигаются вперед.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что СВО будет продолжаться до достижения ее целей.