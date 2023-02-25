В Германии хотят использовать оставшиеся после строительства Nord Stream трубы для СПГ

Правительство ФРГ хочет использовать трубы, оставшиеся после строительства «Северного потока – 2», для создания линии, которая соединит терминал для приема СПГ недалеко от острова Рюген с материковой частью страны – Лубмином на севере. Об этом пишет газета Die Welt am Sonntag.

Отмечается, что власти ведут переговоры с компанией Nord Stream 2 AG о покупке более 3 тыс. ранее не использовавшихся труб. Газета пишет, что сегменты хранятся на территории порта Мукран на Рюгене. Их планируется использовать для строительства почти 40-километровой линии.

При этом Министерство по делам экономики и защиты климата Германии не ответило на запрос издания, также от комментариев отказались в компании Nord Stream 2 AG. Газета пишет, что «запланированная сделка может оказаться сложной с юридической точки зрения, поскольку швейцарская компания Nord Stream 2 по-прежнему принадлежит российской компании "Газпром"», передает ТАСС.