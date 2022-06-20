В Германии впервые конфисковали недвижимость россиян из-за санкций

В Германии впервые конфисковали недвижимость граждан России из-за введенных против РФ санкций. У россиян изъяли несколько квартир в столице Баварии, а также заблокировали один банковский счет, сообщает телеканал n-tv со ссылкой на федеральную прокуратуру Мюнхена.

У кого именно конфисковали имущество, неизвестно, однако телеканал утверждает, что это якобы супружеская пара: муж — депутат Государственной Думы, а его жена проживает в Мюнхене. Уточняется, что банковский счет использовался для перевода арендной платы, что и послужило поводом для конфискации, так как владелец жилья получал прибыль от его использования.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. В ФРГ создана специальная рабочая группа по реализации санкций Европейского Союза, которая проверяет всю информацию об активах россиян в Германии.