В Германии «возвращение» Украиной Донбасса и Крыма назвали нереалистичным

«Возвращение» Украиной территорий Донбасса и Крыма — это нереалистичная задача для украинского командования, Киеву нужно расставить приоритеты. Такое мнение высказал директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллинг.

«Донбасс, оккупированный с 2014 года, уже был бы куда более серьезной проблемой, а освобождение Крыма, де-факто интегрированного в состав Российской Федерации и сильно милитаризованного с 2014 года, вряд ли кажется реалистичным», – заявил эксперт в беседе с изданием Zdf.

По его словам, Киеву придется расставить приоритеты, чтобы максимально эффективно использовать свои ограниченные ресурсы. Меллинг говорит, что ВСУ «легче всего освободить районы, оккупированные с февраля 2022 года».