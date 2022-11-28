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Ру Тат
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Политика
28 ноября 2022  07:42

В Германии рассказали, что США готовили Украину к войне еще с 2014 года

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США начали подготовку Украины к войне с Россией еще в 2014 году. Об этом в интервью изданию Deutsche Wirtschafts Nachrichten рассказал бывший председатель Социал-демократической партии ФРГ Оскар Лафонтен.

«С тех пор США и их западные вассалы вооружали Украину и систематически готовили Киев к противостоянию с Россией», — цитирует политика RT.

По его мнению, после этого Киев фактически присоединился к НАТО, хотя эта история и не освещается в СМИ.

#фрг #США #Украина
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