В Германии рассказали, что США готовили Украину к войне еще с 2014 года

США начали подготовку Украины к войне с Россией еще в 2014 году. Об этом в интервью изданию Deutsche Wirtschafts Nachrichten рассказал бывший председатель Социал-демократической партии ФРГ Оскар Лафонтен.

«С тех пор США и их западные вассалы вооружали Украину и систематически готовили Киев к противостоянию с Россией», — цитирует политика RT.

По его мнению, после этого Киев фактически присоединился к НАТО, хотя эта история и не освещается в СМИ.