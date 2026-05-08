В Германии проходит операция по спасению заложников из банка

В немецком городе Зинциг проходит операция по спасению заложников из здания банка Volksbank, сообщает Bild.

Утром к банку подъехала инкассаторская машина. Когда один из сотрудников вышел из машины, появился неизвестный и взял водителя в заложники. После этого территорию вокруг банка оцепили и сосредоточили силы полиции, вызваны спецподразделения. Неизвестно, вооружены ли захватчики, как и точное количество заложников.

«Следует исходить из того, что в банке находятся несколько преступников и заложников. Одним из заложников является водитель инкассаторской машины», – отметили в полиции.