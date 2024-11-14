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Политика 14 ноября 2024 11:28

В Германии призвали вступить в БРИКС

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ФРГ следует в краткосрочной перспективе вступить в БРИКС, поскольку такой шаг был бы выгоден Берлину. Такое мнение выразил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По его словам, членство Германии в НАТО и ЕС не может помешать стране войти в данное международное объединение.

«Наши деловые интересы в этих странах. Мы сегодня больше экспортируем в Китай, чем в США», – приводит слова Нимайера РИА Новости.

БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят 10 государств в качестве полноправных членов, а также более десятка стран в статусе партнеров. В XVI саммите БРИКС, который прошел в октябре в Казани, приняли участие делегации более чем 30 стран, 20 из них были представлены на уровне глав государств.

#германия #БРИКС #саммит БРИКС
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