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В Германии призвали вступить в БРИКС
ФРГ следует в краткосрочной перспективе вступить в БРИКС, поскольку такой шаг был бы выгоден Берлину. Такое мнение выразил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
По его словам, членство Германии в НАТО и ЕС не может помешать стране войти в данное международное объединение.
«Наши деловые интересы в этих странах. Мы сегодня больше экспортируем в Китай, чем в США», – приводит слова Нимайера РИА Новости.
БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят 10 государств в качестве полноправных членов, а также более десятка стран в статусе партнеров. В XVI саммите БРИКС, который прошел в октябре в Казани, приняли участие делегации более чем 30 стран, 20 из них были представлены на уровне глав государств.
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