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Ру Тат
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Сельское хозяйство
8 мая 2022  13:13

В Германии предупредили об опасности мирового голода

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Власти Германии опасаются, что миру грозит сильнейший со времен Второй мировой войны голод. Такое предположение сделала министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце.

Цены на продукты во всем мире выросли на треть и достигли рекордных показателей, заявила министр в интервью газете Bild am Sonntag.

«Всемирная продовольственная программа полагает, что 300 млн человек в мире страдают от голода, и эти оценки постоянно корректируются в сторону увеличения. Посыл таков: нам грозит сильнейший голод со времен Второй мировой войны и миллионы жертв», — подчеркнула Шульце. 

Она добавила, что многие страны зависят от российских и украинских сельхозпродуктов.

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