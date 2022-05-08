В Германии предупредили об опасности мирового голода

Власти Германии опасаются, что миру грозит сильнейший со времен Второй мировой войны голод. Такое предположение сделала министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце.

Цены на продукты во всем мире выросли на треть и достигли рекордных показателей, заявила министр в интервью газете Bild am Sonntag.

«Всемирная продовольственная программа полагает, что 300 млн человек в мире страдают от голода, и эти оценки постоянно корректируются в сторону увеличения. Посыл таков: нам грозит сильнейший голод со времен Второй мировой войны и миллионы жертв», — подчеркнула Шульце.

Она добавила, что многие страны зависят от российских и украинских сельхозпродуктов.