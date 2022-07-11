В Германии предрекли потерю миллионов рабочих мест без российского газа

Если Россия продолжит сокращать поставки газа, то это приведет к серьезному финансовому кризису и отразится на многих германских компаниях. Под угрозой откажутся миллионы рабочих мест, предупредила Председатель Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими.

Германию ждет новый экономический спад, заявила Фахими в интервью газете Handelsblatt. Она призвала «любой ценой» предотвратить скатывание к рецессии, в том числе пересмотреть подходы к инвестициям государственного сектора и энергетической безопасности.

«Если Россия продолжит прекращать поставки газа, компании, получившие рекордную прибыль в первые два квартала, могут быстро оказаться в тяжелом положении», – подчеркнула Фахими и призвала не допустить «развала целых промышленных регионов или отдельных отраслей».

«Потому что как только эти промышленные рабочие места исчезнут, они никогда не вернутся. Тогда мы вновь придем к корням нашей экономики», – добавила она.

Напомним, с 11 июля поставки газа по «Северному потоку» приостановлены на десять дней из-за проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе. При этом с середины июня газопровод задействован лишь на 40% из-за того, что компания Siemens не вернула отпарвленную на ремонт газоперекачивающую турбину.