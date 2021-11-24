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Здоровье
24 ноября 2021  17:40

В Германии начнут контролировать QR-коды в транспорте

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Со среды в Германии ужесточились правила пользования общественным транспортом. Зайти в поезда, метро и автобусы могут лишь протестированные, привитые или переболевшие Covid-19 пассажиры, готовые предъявить соответствующий сертификат, сообщает ТАСС.

Железнодорожный концерн Deutsche Bahn намерен выборочно контролировать ситуацию в своих поездах. Как поясняет агентство DPA, отвечать за это будут 4,2 тыс. сотрудников по всей стране.

Если у пассажира нет QR-кода, то ему придется покинуть транспорт на следующей станции, а также заплатить штраф. Его размер устанавливает каждая федеральная земля в отдельности. В частности, премьер Северного Рейна — Вестфалии Хендрик Вюст предполагает установить штраф на уровне €1 тыс.

Напомним, что в Татарстане проверки QR-кодов в общественном транспорте начались с 22 ноября.

#Германия #Qr-код #общественный траспорт
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