В Германии публицист Хуберт Зайпель был исключен из ассоциации журналистов за то, что «получил гонорар из России». Отметим, что немец известен как биограф Президента РФ Владимира Путина.

«Объединение журналистов Netzwerk Recherche исключило журналиста и биографа Владимира Путина Хуберта Зайпеля», — приводит текст заявления РИА «Новости».

По данным Netzwerk Recherche, в ноябре 2023-го журналист якобы получил гонорар из РФ – 60 тыс. евро.

Как посчитали в организации, такой «заработок» противоречит правилам честности и профессионализма немецких журналистов. Интересно, что в объединении не уточняют, на каком основании сделали этот вывод.

Однако там заявили, что своими действиями Зайпель нанес серьезный ущерб журналистским расследованиям и репутации профессии журналиста в глазах общественности.