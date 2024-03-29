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В Генштабе заявили, что «срочников» не будут забирать в зону спецоперации
Ребят, которые начнут проходить срочную службу в армии по весеннему призыву, не будут забирать в зону спецоперации. Также начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский добавил, что служить «срочку» парни будут «по-старому» — один год.
«Срок службы по призыву остаётся неизменным. Как и ранее, он составит один год. Новобранцы к участию в специальной военной операции привлекаться не будут», — цитирует его слова газета «Красная звезда».
Спикер также сказал, что отправлять «срочников» в войска со сборных пунктов хотят начать 15 апреля. Армейцев, которые «отслужили свое», своевременно уволят и отправят домой.
Что касается повышения с 1 января 2024-го призывного возраста до 30 лет, то, по мнению Бурдинского, данная мера благоприятно скажется на моральном климате воинских частей. В этом случае в войска начнут приходить люди с высшим образованием и жизненным опытом.
При этом людей, достигших до начала этого года 27 лет и состоявших все это время на воинском учете, перевели в запас, заверил спикер. А парни, которым исполнится 27 лет в 2024-м, получат возможность исполнить конституционный долг по защите Отечества, объяснил Бурдинский.
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