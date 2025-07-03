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Экономика 3 июля 2025 14:58

В Geely ответили на слухи об уходе компании из России

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Автопроизводитель Geely опроверг информацию о прекращении работы в России, назвав распространившие ее источники ненадежными.

«Geely продолжает деятельность на российском рынке. Подобные сообщения мы считаем недостоверными», – сообщили в пресс-службе бренда изданию Autonews.ru.

Ранее в ряде телеграм-каналов утверждалось, что компания якобы уведомила дилеров о полном уходе, а сборка моделей Atlas и Monjaro продолжится под другими названиями.

В Geely эти заявления опровергли, подчеркнув, что бренд остается в стране и не планирует прекращать работу.

#автомобили #автомобиль
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