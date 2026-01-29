В ГД заявили об отмене бакалавриата и магистратуры в 2026 году

Форматы бакалавриата и магистратуры в России упразднят при переходе на новую модель высшего образования, запланированном на 2026/2027 учебный год. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева в РИА Новости.

По её словам, вместо устаревшей Болонской системы вводится базовое высшее образование продолжительностью от четырёх до шести лет и специализированное высшее образование сроком от одного до трёх лет - последнее станет обновлённым аналогом магистратуры. Ключевым нововведением послужит снятие запрета на поступление по бюджетной квоте в магистратуру после специалитета — выпускники базовых программ теперь смогут участвовать в общем конкурсе.

Политик подчеркнула, что переход является поэтапным и готовился несколько лет, начиная с обсуждений в 2022 году и пилотного проекта в шести университетах. Новая модель, по её мнению, особенно важна для инженерных и наукоёмких специальностей, требующих более длительной и глубокой подготовки.

Горячева отметила, что изменения призваны сократить разрыв между образовательными программами и реальными требованиями рынка труда. Новая система даст вузам больше свободы в формировании учебных планов, сохраняя при этом фундаментальную основу. При этом студенты, уже проходящие обучение, завершат его по действующим программам.

Отдельное внимание в новой модели будет уделено дополнительному профессиональному образованию, которое станет инструментом для переподготовки и освоения новых навыков в течение жизни, не подменяя при этом полноценного высшего образования. Главной задачей Горячева назвала сохранение баланса между фундаментальностью знаний и их практической применимостью.