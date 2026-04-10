В ГД внесут законопроект об ограничении распространения информации о нападениях в школах

Законопроект, направленный на ограничение распространения сведений о нападениях в учебных заведениях, будет внесен в Госдуму в ближайшее время, сообщил ТАСС председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»).

На заседании коллегии по итогам деятельности Росмолодежи в 2025 году и планам на 2026 год Метелев сообщил, что в ближайшие дни будет внесен законопроект, согласованный с правительством и администрацией президента, который ограничит распространение информации о нападениях в школах. Он отметил, что это важная инициатива, над которой работали несколько лет.

Парламентарий подчеркнул, что после резонансных происшествий в школах отдельные СМИ и интернет-площадки могут героизировать нападавших. Журналисты в погоне за читаемостью или различные паблики в соцсетях начинают героизировать преступников, вдохновляя тех, у кого слабая психика, повторять за ними, и это необходимо корректировать, добавил Метелев. Закон будет направлен на решение этой задачи.

Метелев также отметил, что причинами подобных трагедий могут быть буллинг, а также вовлечение и подстрекательство через интернет.