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Общество 18 февраля 2025 08:13

В ГД внесут законопроект о выходе в декрет на любом сроке беременности

Фракция «Справедливая Россия – За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесет в Госдуму законопроект, разрешающий женщинам уходить в декретный отпуск с момента постановки на учет в женской консультации, независимо от срока беременности. Инициатива, как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии, была предложена патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Законопроект позволит беременным женщинам получать ранний декретный отпуск, что, по мнению авторов, будет способствовать своевременной диагностике, сохранению беременности и минимизации осложнений.

Миронов подчеркнул, что отпуск будет предоставляться по заявлению женщины на основании листка нетрудоспособности с момента постановки на учет. Сроки окончания отпуска останутся прежними.

«Мы понимаем, что далеко не все женщины захотят уйти в ранний декрет, тем более что зарплаты получать выгоднее, чем пособие. Но государство должно дать будущим мамам такую возможность», – прокомментировал Миронов.

По его мнению, эта инициатива позволит снизить риски при беременности и родах и положительно повлияет на демографическую ситуацию.

#беременность и роды #декретный отпуск #Госдума России
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