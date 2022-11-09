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Ру Тат
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Официальная хроника
9 ноября 2022  17:48

В ГД внесли проект об освобождении от мобилизации отцов четырех несовершеннолетних детей

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В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, которым предлагается освободить от мобилизации отцов, воспитывающих четырех и более детей в возрасте до 18 лет. Документ размещен в думской электронной базе.

В пояснительной записке отмечается, что освобождение от призыва могут получить отцы, которые воспитывают 4 и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающие без матери ребенка возрастом до 16 лет, а также отцы трех детей в возрасте до 16 лет, срок беременности супруги у которых составляет не менее 22 недель. При этом согласно статье федерального закана об основных гарантиях прав ребенка, ребенком считается лицо до достижения им возраста 18 лет.

«Считаем необходимым внести изменение в действующее законодательство, освободив от частичной мобилизации многодетные семьи, подняв возраст детей до 18 лет», – сказано на сайте.

#мобилизация
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