В ГД внесли поправки о наказании до 15 лет лишения свободы за фейки о действиях ВС РФ

Поправки к Уголовному кодексу РФ о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение дезинформации о действиях Вооруженных сил РФ внесены в Государственную Думу. Об этом сообщил журналистам соавтор документа — председатель Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, передает ТАСС.

«Первая часть — она общая, касающаяся изготовления таких фейков и их распространения, предусмотрено до трех лет лишения свободы», — пояснил парламентарий.

При этом, по словам депутата, если информация, которая будет сочтена фейковой, распространяется с использованием служебного положения, в группе или организованной группе лиц, через интернет или с использованием других возможностей широкого распространения, то тогда наказание окажется выше — от пяти до десяти лет лишения свободы.

«Если лицо, распространяющее фейки, заведомо знает, что они ложные, и они получили общественно опасные последствия, то тогда наказание до 15 лет лишения свободы», — добавил Пискарев.

Речь идет не об отдельном законопроекте: поправки вносятся ко второму чтению проекта закона об уголовном наказании для россиян за исполнение иностранных санкций. Его планируется принять вместе с новыми поправками во всех трех чтениях на ближайших заседаниях нижней палаты парламента, которые запланированы на 4, 9 и 10 марта.

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