В ГД рассказали об увеличении числа трехдневных рабочих недель в 2027 году

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В предстоящем, 2027 году трехдневных рабочих недель будет вдвое больше, чем в текущем, 2026-м. На это обратила внимание первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, передает ТАСС.

В производственном календаре 2026 года присутствует всего одна трехдневная рабочая неделя – она продлится с 28 по 30 декабря. Предновогодний день, 31 декабря, является нерабочим по причине переноса выходного с воскресенья, 4 января, а 1 января – праздничный день, и из-за этого последняя рабочая неделя года состоит из понедельника, вторника и среды.

«В грядущем, 2027 году коротких рабочих недель станет больше: трехдневные рабочие недели нас ожидают после праздничного 23 февраля – с 24-го по 26-е. И в ноябре, в котором числа с 1-го по 3-е придутся на начало недели и станут рабочими, а с 4 по 7 ноября нас будут ждать праздничный и выходные дни», – отметила Бессараб.

При этом четыре предпраздничных дня в 2027 году будут сокращенными на один час – это 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября. Суббота, 20 февраля, окажется рабочей из-за переноса выходного на понедельник, 22 февраля (это необходимо для организации трехдневного отдыха с 21 по 23 февраля).

В общей сложности, как сообщал ранее «Татар-информ», граждан России в будущем году ожидает семь коротких рабочих недель – две трехдневные и пять четырехдневных. Новогодние праздники в 2027-м продлятся одиннадцать дней. Всего тех россиян, которые работают на пятидневке, в предстоящем году ждет 247 рабочих дней.