Общество 13 марта 2026 11:57

В ГД предложили установить минимальные алименты на уровне прожиточного минимума

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов намерен внести в Госдуму законопроект, устанавливающий минимальный размер алиментов на уровне не ниже регионального прожиточного минимума для детей, сообщается в соответствующем документе, согласно ТАСС.

Изменения предлагается внести в Семейный кодекс РФ. Согласно инициативе, если родитель, обязанный выплачивать алименты, по объективным причинам перечислит меньшую сумму, государство должно будет выплатить ребёнку компенсацию. Впоследствии должник обязан вернуть эти средства с процентами за пользование чужими деньгами.

Миронов пояснил, что фактически речь идёт о создании государственного алиментного фонда, который обеспечит финансовую поддержку детей, оставшихся без одного из родителей, и поможет решить проблему неуплаты алиментов.

Парламентарий выразил уверенность, что государство сможет эффективно разыскивать должников и взыскивать с них средства. По его мнению, угроза возврата бюджетных денег заставит неплательщиков серьёзнее относиться к своим обязанностям.

#алименты #мрот #Госдума
