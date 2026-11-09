В ГД предложили штрафы до 3 млн рублей за дискредитацию традиционных ценностей

Комитет Госдумы рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект об административных штрафах за распространение произведений, намеренно дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующих их отрицание. Документ будет направлен на регулирование контента граждан в соцсетях, онлайн-кинотеатрах и аудиовизуальных сервисах.

Авторы инициативы отмечают, что под «гражданами» в данном контексте в первую очередь подразумеваются владельцы или администраторы платформ, соцсетей и сервисов, а не рядовые пользователи за обычные комментарии, хотя формулировки требуют уточнения ко второму чтению. Перечень ценностей определен указом президента РФ № 809 (включает крепкую семью, историческую память, гуманизм, приоритет духовного над материальным и др.).

За распространение таких материалов предусмотрены штрафы: для граждан – от 5 тыс. до 10 тыс. рублей (при повторном нарушении – до 150 тыс.), для должностных лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. (при повторном – до 400 тыс.), для юрлиц и организаций – от 500 тыс. до 700 тыс. (при повторном – до 3 млн рублей).

За неудаление запрещенных материалов владельцами соцсетей и онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора в течение суток: для граждан – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей (при повторном – 50–150 тыс.), для должностных лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. (при повторном – 300–400 тыс.), для организаций – от 700 тыс. до 1 млн рублей (при повторном – от 1 до 3–5 млн).

Ответственность не должна наступить, если владелец сервиса удалит спорное произведение в течение суток с момента отзыва прокатного удостоверения; проект не должен касаться контента с действующим удостоверением или изданного до определенной даты. Дела о распространении материалов будет возбуждать Минкультуры, а о невыполнении требований об удалении – Роскомнадзор. Рассматривать дела будут районные суды.