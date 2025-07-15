В ГД предложили проверять доходы мигрантов при переводе крупных сумм за границу

Депутаты фракции «Новые люди» выступили с инициативой ввести новые правила для трансграничных денежных переводов, совершаемых трудовыми мигрантами. Как сообщает РИА Новости, парламентарии направили соответствующее обращение председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Авторы инициативы — лидер партии Алексей Нечаев, депутаты Сардана Авксентьева и Владимир Плякин — предлагают ограничить размер переводов за рубеж суммой, не превышающей официальную заработную плату мигранта. Если же сумма перевода окажется больше, необходимо будет предоставить налоговую декларацию с подтверждением источников дохода.

Инициатива направлена на повышение финансовой прозрачности и усиление контроля над движением денежных средств, особенно в части недекларируемых доходов. Также, как отмечается в документе, предлагается наладить взаимодействие с кредитными организациями для выявления подозрительных операций и предотвращения вывода нелегальных средств за границу.

По мнению депутатов, действующее законодательство не содержит достаточных механизмов контроля за тем, насколько объемы переводимых мигрантами средств соответствуют их легальным доходам. Это создает риски, связанные с отмыванием доходов, уходом от налогообложения и потенциальными угрозами для финансовой стабильности страны.