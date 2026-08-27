В ГД предложили показывать на «Госуслугах» запросы органов к данным граждан

Депутаты Госдумы предложили отображать в личном кабинете на портале «Госуслуги» информацию о том, какие сведения о гражданине запрашивали государственные органы. Соответствующее обращение на имя Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторы инициативы предлагают дополнить действующие правила таким образом, чтобы пользователи могли видеть категории запрошенных данных и сведения, которые фактически были переданы из федерального регистра.

По мнению депутатов, информация должна представляться в понятном для пользователя виде – например, с указанием таких категорий, как «документ, удостоверяющий личность», «регистрация по месту жительства» или «семейные связи». При этом гражданину не придется разбираться в технических кодах видов сведений.

Предлагаемый механизм, как отмечают авторы обращения, должен учитывать установленные федеральным законодательством исключения. В частности, сведения о запросах и их объеме не следует раскрывать, если это может повлиять на оперативно-розыскные мероприятия, расследование преступлений, обеспечение безопасности государства или другую охраняемую законом деятельность.

Депутаты также предложили в дальнейшем рассмотреть возможность внедрения аналогичного журнала доступа в других государственных информационных системах, если технически в них фиксируются состав переданных данных и их получатель.

По мнению авторов инициативы, такой подход позволит сделать межведомственный обмен данными более прозрачным для граждан и дополнить развитие цифрового профиля механизмами пользовательского контроля.