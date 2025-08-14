news_header_top
Общество 14 августа 2025 22:20

В ГД предложили отправлять детей в центры временного содержания за буллинг

В Госдуме предложили отправлять подростков в центры временного содержания за буллинг. Там с такими школьниками будут проводить профилактическую работу, сообщила первый зампред думского комитета по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, чьи слова приводит издание «Абзац».

Она отметила, что сейчас с ребенком, который буллит сверстников, проводят профилактические беседы, а его родителей даже штрафуют в ряде случаев, но все эти меры не оказывают должного эффекта.

Буцкая добавила, что детей-правонарушителей будут отправлять в «Центры органов внутренних дел по профилактике правонарушений несовершеннолетних» по решению суда. Разговаривать с ним будут специалисты на протяжении месяца. Все это время ребенок не сможет пользоваться телефоном. Причем психологи побеседуют не только с учеником, но и с его родителями.

«Когда дети выйдут из центра, они останутся на учете, - добавила депутат. - С ними будут работать специалисты, чтобы трагические истории не повторялись».

